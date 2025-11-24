Maria Esposito in lacrime sui social | l' attrice tra il peso delle responsabilità e la lontananza dalla famiglia
Lacrime sui social per Maria Esposito. Nelle scorse ore l'attrice partenopea si è lasciata andare a un lungo sfogo su TikTok, apparendo in lacrime. Lo sfogo è legato al fatto che la giovane vive da sola, lontano dalla famiglia, con il peso delle responsabilità, soprattutto quelle lavorative. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
