Margaret Bourke-White in mostra a Reggio Emilia

Sono i Chiostri di San Pietro a Reggio Emilia ad ospitare (sino all’8 febbraio 2026) una grande retrospettiva dedicata a Margaret Bourke-White (1924-1971), la grande fotografa statunitense celebre per i suoi reportage di guerra e sull’industria americana. In mostra oltre 120 immagini, che ne ripercorrono la vita avventurosa e le tappe salienti della sua brillante carriera. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Margaret Bourke-White in mostra a Reggio Emilia

