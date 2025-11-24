Marchegiani sul derby | L’Inter ha poco da rimproverarsi ma il Milan ha avuto un merito

Inter News 24 Le parole di Luca Marchegiani, ex portiere, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Luca Marchegiani, ex portiere e opinionista, ha commentato a Sky Sport la sconfitta dell’ Inter nel derby di Milano, “assolvendo” i nerazzurri. Secondo Marchegiani, nonostante il risultato negativo, la squadra ha mostrato buone cose in campo, ma ha pagato alcune disattenzioni cruciali. L’OPINIONE SUL DERBY – Quanti contropiede ha subito l’Inter? Non ha tanto da rimproverarsi, se non il fatto di non averci messo poca lucidità quando il Milan si è chiuso in area e lì serviva un po’ di voglia in più di segnare il pareggio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Marchegiani sul derby: «L’Inter ha poco da rimproverarsi, ma il Milan ha avuto un merito»

Scopri altri approfondimenti

Forse sarebbe stato meglio andare con le due mani per provare a bloccarla. " Luca Marchegiani va dritto al punto sull’episodio che ha segnato il derby tra Milan e Inter, mettendo sotto la lente l’errore di Yann Sommer. Il portiere svizzero si è ritrovato al centro - facebook.com Vai su Facebook

#Marchegiani dopo la vittoria del @acmilan: “ @mmseize straordinario sul rigore. Ha fatto un gioco psicologico” - #Derby #DerbyMilano #DerbydellaMadonnina #InterMilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #Maignan Vai su X

Marchegiani: “Il gol del Milan? Ecco cosa è successo a Sommer. Inter può rimproverarsi…” - Il commento dell'ex portiere sulla vittoria del Milan, la parata su rigore di Calhanoglu di Maignan e il gol incassato dell'Inter ... Da msn.com

Marchegiani sul derby: "Milan, senza Kessie è dura. Inter? Lukaku non può giocare 10 minuti" - Luca Marchegiani ha parlato a Tuttosport in vista del derby di domenica sera fra Inter e Milan, partendo dal possibile cambio modulo dei rossoneri: "Bene il 4- m.tuttomercatoweb.com scrive

Marchegiani: «Provedel-Mandas alla pari? Sarri ha coraggio, così non è facile farli stare sereni» - Un’ora a testa da titolari a Istanbul, tra Fenerbahçe e Galatasaray, a conferma che tutto è ancora in ballo e che Sarri ha davvero in mente di realizzare una clamorosa e inedita staffetta tra Ivan ... Scrive ilmessaggero.it