Maratona Mentana per le regionali in Campania Veneto e Puglia Saltano Tagadà e Ignoto X

Oggi, lunedì 24 novembre, in occasione dello spoglio dei risultati delle regionali in Veneto, Campania e Puglia, La7 si accende con una nuova Maratona Mentana, in onda dalle 14:30. Lo speciale, curato dal direttore del TgLa7, come sempre sarà arricchito da instant poll e proiezioni affidati a SWG, seguiti dal tracciamento in tempo reale dei risultati e dai collegamenti con i quartier generali dei candidati governatori. Tra gli ospiti in studio: Paolo Mieli, Antonio Padellaro, Annalisa Cuzzocrea e Alessandro De Angelis. Nel corso delle sei ore di trasmissione ci sarà spazio anche per aggiornamenti in tempo reale e collegamenti con Luanda e Ginevra per le importanti riunioni internazionali sul piano di pace in Ucraina. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Maratona Mentana per le regionali in Campania, Veneto e Puglia. Saltano Tagadà e Ignoto X

Leggi anche questi approfondimenti

"#Treviso #Maratona #running" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Maratona Mentana per le regionali in Campania, Veneto e Puglia. Saltano Tagadà e Ignoto X - Enrico Mentana conduce una nuova maratona sulle regionali in Veneto, Campania e Puglia. Segnala davidemaggio.it

Cambio di palinsesti TV per le elezioni regionali: Rai e La7 seguono lo spoglio in diretta - Cambio di programmazione per Rai1 e La7 a seguito delle elezioni regionali in Veneto, Puglia e Campania. Da fanpage.it

Sondaggio Mentana, ultimi dati prima delle Regionali: doccia gelata per il Pd - Ultimo sondaggio Swg peril Tg La7 di Enrico Mentana prima delle elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto. Segnala iltempo.it