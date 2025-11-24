marano arav pronti ad accogliere in azienda donne che hanno subito violenza

“La vera libertà per una donna che ha subito violenza inizia quando può contare su sé stessa. E un lavoro è il primo passo per riacquistare dignità e indipendenza. Senza autonomia economica, non esiste reale possibilità di ricominciare. La violenza toglie voce, il lavoro la restituisce”. Con queste parole, Mena Marano, imprenditrice napoletana e Ceo di Arav Group (realtà che gestisce i marchi Silvian Heach, John Richmond, Richmond X, Trussardi Kids, Cavalli Kids, North Sails Kids), lancia un messaggio forte e non negoziabile: creare percorsi di lavoro e dignità per le donne che escono da situazioni di abuso, trasformando le aziende in luoghi di rinascita concreta in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: offrire opportunità concrete di lavoro alle donne che escono da situazioni di abuso, per favorire un autentico percorso di rinascita. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

