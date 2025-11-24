Mara Venier | Quando stavo con Renzo Arbore ho perso un bambino a cinque mesi e mezzo di gravidanza

Mara Venier racconta in un'intervista il momento, doloroso e delicato, della perdita di un figlio che aspettava da Renzo Arbore a cinque mesi e mezzo di gravidanza. Poi, parla dell'amore col marito, Nicola Carraro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

