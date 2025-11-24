Mara Venier | Jerry Calà mi tradiva ma se nominavo Renzo Arbore impazziva Con lui ho perso un bambino ci siamo lasciati amandoci

Per Mara Venier, Renzo Arbore non fu un vero maestro. Ma da lui capii cosa doveva fare. «Potevo avere successo se fossi rimasta me stessa». E così è stato. Così. 🔗 Leggi su Leggo.it

mara venier jerry cal224 mi tradiva ma se nominavo renzo arbore impazziva con lui ho perso un bambino ci siamo lasciati amandoci

© Leggo.it - Mara Venier: «Jerry Calà mi tradiva, ma se nominavo Renzo Arbore impazziva. Con lui ho perso un bambino, ci siamo lasciati amandoci»

mara venier jerry cal224Mara Venier: «Jerry Calà mi tradiva, ma se nominavo Renzo Arbore impazziva. Con lui ho perso un bambino, ci siamo lasciati amandoci» - «Potevo avere successo se fossi rimasta me stessa». Lo riporta leggo.it

Mara Venier si racconta: dal figlio perso con Arbore al provino con Tinto Brass - La perdita di un bambino dopo cinque mesi e mezzo di gravidanza, il rapporto con Renzo Arbore e con Jerry Calà, "l'amore della vita" Nicola Carraro, e la lunga carriera in televisione. Riporta lanuovasardegna.it

mara venier jerry cal224Mara Venier: «Il padre di mia figlia mi lasciò la sera delle nozze. Con Arbore ho perso una bambino. Jerry Calà? Mi tradiva e ritornava» - «Potevo avere successo se fossi rimasta me stessa». Segnala msn.com

