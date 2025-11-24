Mara Venier | Jerry Calà mi tradiva ma se nominavo Renzo Arbore impazziva Con lui ho perso un bambino ci siamo lasciati amandoci
Per Mara Venier, Renzo Arbore non fu un vero maestro. Ma da lui capii cosa doveva fare. «Potevo avere successo se fossi rimasta me stessa». E così è stato. Così. 🔗 Leggi su Leggo.it
Approfondisci con queste news
Mara Venier si racconta: dal figlio perso con Arbore al provino con Tinto Brass La conduttrice di Domenica In: «Silvio Berlusconi mi corteggiò a lungo, mi voleva sindaca di Venezia» - facebook.com Vai su Facebook
Mara Venier: «Don Mazzi mi sgridava se ero troppo scollata. Il figlio perso con Arbore stato un grandissimo dolore» Vai su X
Mara Venier: «Jerry Calà mi tradiva, ma se nominavo Renzo Arbore impazziva. Con lui ho perso un bambino, ci siamo lasciati amandoci» - «Potevo avere successo se fossi rimasta me stessa». Lo riporta leggo.it
Mara Venier si racconta: dal figlio perso con Arbore al provino con Tinto Brass - La perdita di un bambino dopo cinque mesi e mezzo di gravidanza, il rapporto con Renzo Arbore e con Jerry Calà, "l'amore della vita" Nicola Carraro, e la lunga carriera in televisione. Riporta lanuovasardegna.it
Mara Venier: «Il padre di mia figlia mi lasciò la sera delle nozze. Con Arbore ho perso una bambino. Jerry Calà? Mi tradiva e ritornava» - «Potevo avere successo se fossi rimasta me stessa». Segnala msn.com