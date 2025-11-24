Claudio Baglioni: Addio alle Scene Rimandato.Serie A, altra penalizzazione per Trapani: -1 che si aggiunge al -4 ...Torino, neonata partorita nel bidet: la mamma indagata per tentato ...Infortunio Dumfries, possibilità di rientro contro il Pisa? Novità ...Rita De Crescenzo non vota e attacca: «Non ero nelle liste»Ostellari (Lega): «Siamo fiduciosi, ci aspettiamo di fare bene»Il nuovo presidente del Veneto sarà scelto da meno della metà dei ...L'affluenza in provincia di Venezia si ferma al 44%: era il 62% nel ...Primi exit poll: Stefani tra il 59 e il 63%Il nuovo presidente del Veneto sarà scelto da meno della metà dei ...Chiusi i seggi in tutto il VenetoManildo: «Coalizione di centrosinistra laboratorio per la nazione»Ritorna dopo la condanna al carcere: arrestato, sconterà quasi 4 anni ...Emozioni sotto le stelle: torna il presepe vivente che incanta la ...Open Day dell’Asp, martedì all'insegna della prevenzione al ...A Lucera un laboratorio di scrittura creativa e un reading-concerto ...Regionali Puglia 2025: affluenza alle urne choc nel Foggiano, il dato ...Giornata contro la violenza sulle donne, a Foggia arriva Gabriella ...Suburban explorer Bari - lama Fascinella (Bitritto)Mesagne, la città degli OrsiniBari arcana: il diavolo sulla spallaIrsina tra arte e storia – un borgo da scoprirePuglia archeotrekking – il bosco delle meraviglie di AcquatettaFinché avrò sere fra le ditaBari sotto la cittàCostruiamo insieme gli strumenti musicali a percussione laboratorio'Mimì – Da sud a sud sulle note di Domenico Modugno' a PutignanoGiornata internazionale contro la violenza sulle donne: le iniziative ...“Biblioteche in gioco”: l'iniziativa per rilanciare la cultura ludicaLa striscia di cioccolato dei record. 15 metri di golosità nel nome ...Cibo locale e globale: un corso gratuito con Slow Food ToscanaNatale con la pista di pattinaggio in piazzaA Ilaria Sebastiani, il premio del concorso “Architettura di Parole”Autolinee Toscane: come richiedere il voucher riservato agli abbonatiCasentino svelato: una mostra suoi luoghi nascostiSciopero nazionale dell’intera giornata venerdì 28 novembreLa settimana di incontri del Foiano Book FestivalRischio idrogeologico e idraulico in Toscana, scatta l'allerta ...Pugni, schiaffi, strattoni: maxi rissa ai giardini, quattro denunciatiFermato mentre in stato confusionale corre nel parco completamente ...Centri antiviolenza: non luoghi di servizio, ma luoghi propulsori di ...Grande Fratello 2025, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di ...Catanzaro, blitz antidroga nella piazza di spaccio del quartiere ...Cocaina purissima al Brennero: il panetto era nascosto in un ...Chi è Antonio Decaro, il nuovo governatore della Puglia dopo le ...Chi è Alberto Stefani, il nuovo governatore del Veneto dopo le ...La squadra più vincente d’Italia è la Soccer Trani: numeri ...Black Friday Week: sconti fino al 75% su tutto il necessario per la ...Muore a 27 anni in un agguato a Sesto San Giovanni, condannati in 4 ...Drammatico incidente stradale: la vittima è Adriano, 56 anni. In ...Aurigemma: “Occasione di confronto tra istituzioni, personale ...Chi esce dal Grande Fratello stasera 24 novembre 2025: i sondaggi sul ...Ucraina, telefonata Putin-Erdogan, lo zar apre a piano Usa: ...Chernobyl, ecco l'umidificatore a forma di centrale nucleare ...Chiara Nasti ha avuto il coraggio di dire qualcosa che non dice mai ...L'arrivo di Mahmood ai funerali di Ornella VanoniSerbatoio pieno e costi leggeri per le stampanti Brother TankbenefitIndyCar, Mick Schumacher confermato con RLL per il 2026Calendario sport invernali: gli orari della settimana 24-30 novembre, ...Guè è la Personalità dell’Anno per GQ Italia: “L’ansia da feedback ...Test Medicina e presunte irregolarità, Maggi: “Come spiegare agli ...Elezioni, i primi exit poll: Stefani 58,5-62,5%, Manildo 29-33%. ...Elezioni, sorpasso di FdI sulla Lega in Veneto: scarto di due punti. ...Cobolli continua a vivere un sogno: le parole sui social dopo la ...Autostrada A1: stanotte chiuso tratto fra Chiusi e Fabro verso RomaSALERNO/ Elezioni Regionali, in corso lo scrutinio: tutti i dati in ...Monteforte Irpino, al voto il 66,48%, l’attesa per il nuovo SindacoNAPOLI/ Elezioni Regionali, in corso lo scrutinio: tutti i dati in ...CASERTA/ Elezioni Regionali, in corso lo scrutinio: tutti i dati in ...Schlein e Conte diretti al comitato per seguire lo spoglio con Fico a ...Elezioni regionali 2025: affluenza sotto il 50% in Veneto Campania e ...Udine, trovati due corpi in una casa abbandonata: si indaga sulla ...Regionali, Decaro (Puglia), Fico (Campania) e Stefani (Veneto) subito ...I bimbi tolti dai genitori nel bosco venivano istruiti, Valditara: ...La Volta Buona, le pagelle del 24 novembre: il ricordo commosso e ...“Il gesto di Maria”. Funerali Ornella Vanoni, perché non poteva ...Giornata Mondiale del Suolo, 3Bee celebra i 10 anni dalla nascita ...Roberto Fico, dalla Camera dei deputati alla Regione Campania: chi è ...Le offerte low cost del Black Friday Amazon: una selezione di sconti ...Lo Spaesato chiude con una puntata itinerante in MoliseMegadoc: il trailer del documentario che ci porta dietro le quinte di ...Torna il CoderDojo: il club gratuito per i giovani si apre anche agli ...Atletico Madrid in emergenza verso la notte Champions con l’InterPortieri protagonisti: così Svilar e Maignan stanno decidendo la ...Wicked: dorothy di for good rivela i segreti del suo ruolo nel ...Taylor sheridan stabilisce record streaming con quattro show tra i ...AdR accelera sul futuro: digitalizzazione, comfort e obiettivo ...Rigenerazione urbana, De Pascali: “Analizzata in commissione la legge ...Sciopero generale venerdì 28 novembre: chi si ferma, orari fasce di ...Violenza sulle donne e divario di genere nell’era digitale: giornata ...È il 2025 di Soulé, leader tecnico di questa Roma: senza Dybala rende ...Biglietti Pisa Inter: partita oggi la vendita per i tifosi nerazzurriÈ solo un’illusione, ma Saturno senza anelli è stato uno spettacolo ...L’Italia saluta Ornella Vanoni, l’omelia di don Luigi: “Posseduta ...Chelsea-Barcellona: formazioni, statistiche e anticipazioniUomini e Donne, chi è Cinzia Moramarco: età, lavoro, figli e socialGuardiola e il litigio col cameraman: “Mi sono vergognato. Ho chiesto ...Buongiorno: "Conte? La fiducia della squadra non è mai mancata"Sbaglia sul gol di Pulisic e si fa ipnotizzare sul rigore: Calha ...Calciomercato Inter, Sommer ora diventa un problema! Il club si ...Calciomercato Juventus, nel mirino c’è un nuovo talento ungherese: in ...Regionali, instant poll: centrosinistra vince in Campania e Puglia. ...Morto Jimmy Cliff, icona del reggae giamaicanoFamiglia nel bosco, Ministero: rispettato l’obbligo scolasticoChi compra Warner Bros. Discovery? Cosa sappiamo sulle offerte di ...25 novembre, Floridia: “Stop agli stereotipi in tv, incredibile che ...Nuovo vortice di maltempo, ecco quanto durerà e quali zone sono a ...Ternana, incontro ad Economia sul progetto ‘Stadio-clinica’: ...Entra nel bar, svuota la cassa e arraffa i “Gratta e vinci”. Ma suona ...Gestione delle patologie ostetriche e ginecologiche, convegno con ...Dal superfood al viola, il panettone va oltre la tradizione. I ...Teatro, con Fabio De Luigi due serate "a vostro rischio e pericolo"Pancreatite come campanello d’allarme, riconosciuto un carcinoma nel ...Peluche Labubu (quelli delle code infinite) contraffatti: la polizia ...Decaro lanciato verso una vittoria eloquente. L’affluenza si ferma al ...Offerte di lavoro, 508 posti disponibili nelle aziende del territorioFinti operatori per i disabili truffano i passanti al centro ...Rapine sull’Asse Mediano, pattuglie della Polizia agli snodi e ...Andrea Iannone: “Elodie è stata il mio sole in un momento ...Il laboratorio che crea bambini geneticamente perfetti: la strana ...I funerali di Enrico Gonnella e Gabriele Viviani domani a Campagna: ...Beatrice Bellucci morta sulla Colombo, l’amica in ospedale: ...Tragedia della Funivia del Faito, recuperato carrello della cabina: ...Marco Pio Salomone, il 19enne ucciso con colpo di pistola alla testa ...Regionali, a Taranto ha votato un terzo degli aventi diritto'Io non sto zitta’: torna la campagna di Regione Lombardia contro la ...I funerali di Ornella Vanoni, l'arrivo del feretro in chiesaDati sanitari e cooperazione clinica. La medical intelligence nel ...LIVE Italia-Austria 0-1, Mondiali calcio U17 in DIRETTA: Moser ...Feliciano López commenta le assenze dei top-player in Coppa Davis: ...Come sta andando a Napoli lo spoglio per le Regionali 2025 in ...David Cameron rivela di avere un tumore alla prostata e invita alla ...Costo rifiuti in Emilia Romagna, la Tari sale a 284 euro (+3,2%): le ...Famiglia nel bosco, Paolo Crepet: “E i genitori che ignorano i figli ...Autostrada A1: chiusure notturne della stazione ValdarnoAutostrada A11: chiusura notturna del tratto Capannori-AltopascioElezioni regionali, instant poll: Centrodestra avanti in Veneto; ...Schlein diretta al comitato per seguire lo spoglio con Fico a NapoliCrediti di imposta falsi per 14 milioni, sequestro GdfTroppa folla nella strada dei presepi, senso unico pedonaleViolenza sulle donne, un minuto di silenzio nei tribunaliL’ex ministro e la riunione segreta sulla Zona RossaConte: “Col Qarabag serviranno le giuste energie”Gravina, mani avanti e colla sulla poltrona: «Dimissioni in caso di ...La Coppa Davis emoziona sempre ma oggi è la parente povera della ...“Riprenditelo, Samsung non ne vogliamo qui”: il ladro ‘schizzinoso’ ...Attacco del 7 ottobre a Israele, Netanyahu si nasconde mentre ...Pubblica un’indiscrezione su Kate Middleton e il principe William ma ...Cinema e salute mentale, a Milano la rassegna gratuita “Lo Spiraglio” ...“Partita decisiva ma il Qarabag è la squadra rivelazione. Sarebbe ...

Leggi le notizie dell'Ultima Ora

La notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Biglietti Pisa Inter: partita oggi la vendita per i tifosi nerazzurri

Biglietti Pisa Inter: partita oggi la vendita per i tifosi nerazzurri

Biglietti Pisa Inter. È scattata oggi pomeriggio alle 15:30 la prevendita dei biglietti dedicati ai... ► ilnerazzurro.it

Roberto Fico, dalla Camera dei deputati alla Regione Campania: chi è il nuovo volto del dopo De Luca

Roberto Fico, dalla Camera dei deputati alla Regione Campania: chi è il nuovo volto del dopo De Luca

Dopo settimane di campagna elettorale, ora, Roberto Fico, è pronto a raccogliere il testimone lascia... ► ilmessaggero.it

Aurigemma: “Occasione di confronto tra istituzioni, personale sanitario e associazioni pazienti”

Aurigemma: “Occasione di confronto tra istituzioni, personale sanitario e associazioni pazienti”

(Adnkronos) – “Il tema della sanità è molto sentito e questa è un’occasione per poterci confrontare... ► ildifforme.it

Gravina, mani avanti e colla sulla poltrona: «Dimissioni in caso di eliminazione dell’Italia? Non ho letto norme a riguardo…»

Gravina, mani avanti e colla sulla poltrona: «Dimissioni in caso di eliminazione dell’Italia? Non ho letto norme a riguardo…»

Non ci sarà nessun rinvio della 30esima giornata di Serie A in favore della Nazionale. Ad annunciar... ► ilnapolista.it

Catanzaro, blitz antidroga nella piazza di spaccio del quartiere Pistoia: chi è stato arrestato

Catanzaro, blitz antidroga nella piazza di spaccio del quartiere Pistoia: chi è stato arrestato

Un arresto e tre avvisi di garanzia per detenzione e spaccio di droga nel quartiere Pistoia di Catan... ► virgilio.it

Cibo locale e globale: un corso gratuito con Slow Food Toscana

Cibo locale e globale: un corso gratuito con Slow Food Toscana

Un’iniziativa di formazione sul cibo, organizzata dall’Unione dei Comuni Montani del Casentino (Se... ► arezzonotizie.it

Elezioni, i primi exit poll: Stefani 58,5 62,5%, Manildo 29 33%. Szumski tra 3,5 e 5,5%

Elezioni, i primi exit poll: Stefani 58,5 62,5%, Manildo 29 33%. Szumski tra 3,5 e 5,5%

VENEZIA - Il Veneto al centrodestra con il candidato Alberto Stefani al 58,5-62,5% che doppia il can... ► ilgazzettino.it

Cobolli continua a vivere un sogno: le parole sui social dopo la vittoria della Coppa Davis

Cobolli continua a vivere un sogno: le parole sui social dopo la vittoria della Coppa Davis

Flavio Cobolli e l’Italia del tennis hanno fatto sognare un intero popolo nonostante le assenze pes... ► sportface.it

CASERTA/ Elezioni Regionali, in corso lo scrutinio: tutti i dati in tempo reale

CASERTA/ Elezioni Regionali, in corso lo scrutinio: tutti i dati in tempo reale

Tempo di lettura: 3 minutiE’ iniziato da pochi minuti lo scrutinio per l’elezione del presidente ... ► anteprima24.it

Giornata Mondiale del Suolo, 3Bee celebra i 10 anni dalla nascita della sua idea e fissa gli obiettivi per i prossimi 5 anni

Giornata Mondiale del Suolo, 3Bee celebra i 10 anni dalla nascita della sua idea e fissa gli obiettivi per i prossimi 5 anni

In occasione della Giornata Mondiale del Suolo del 5 dicembre, 3Bee, la nature tech company che svi... ► liberoquotidiano.it

Il laboratorio che crea bambini geneticamente perfetti: la strana pubblicità comparsa in metropolitana

Il laboratorio che crea bambini geneticamente perfetti: la strana pubblicità comparsa in metropolitana

La start-up Nucleus lancia una campagna provocatoria per l’“ottimizzazione genetica” degli embrioni... ► fanpage.it

Autostrada A11: chiusura notturna del tratto Capannori Altopascio

Autostrada A11: chiusura notturna del tratto Capannori Altopascio

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Capannori, percorrere la SP61 in direzi... ► firenzepost.it

A Lucera un laboratorio di scrittura creativa e un reading concerto con l

A Lucera un laboratorio di scrittura creativa e un reading concerto con l'artista Raffaele Niro

Non un semplice laboratorio, ma un gesto collettivo. Non un semplice reading, ma un rito di restit... ► foggiatoday.it

Chelsea Barcellona: formazioni, statistiche e anticipazioni

Chelsea Barcellona: formazioni, statistiche e anticipazioni

2025-11-24 16:25:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arr... ► justcalcio.com

Peluche Labubu (quelli delle code infinite) contraffatti: la polizia locale sequestra oltre mille pupazzi falsi

Peluche Labubu (quelli delle code infinite) contraffatti: la polizia locale sequestra oltre mille pupazzi falsi

Perfette riproduzioni dei peluche Labubu ma falsi. È quanto ha scoperto la polizia locale di Milan... ► milanotoday.it

Open Day dell’Asp, martedì all

Open Day dell’Asp, martedì all'insegna della prevenzione al Principessa Elena

Domani, martedì 25 novembre, l’open day itinerante dell’Asp di Palermo farà tappa all’istituto Pri... ► palermotoday.it

Decaro lanciato verso una vittoria eloquente. L’affluenza si ferma al 42 percento

Decaro lanciato verso una vittoria eloquente. L’affluenza si ferma al 42 percento

LECCE - Il margine di differenza e la consistenza dell’astensione: erano queste le due vere incogn... ► lecceprima.it

Elezioni regionali 2025: affluenza sotto il 50% in Veneto Campania e Puglia, l’astensionismo domina la scena

Elezioni regionali 2025: affluenza sotto il 50% in Veneto Campania e Puglia, l’astensionismo domina la scena

Il convitato di pietra è lui: l’astensionismo. È il vero avversario di tutte le tornate elettorali... ► open.online

Beatrice Bellucci morta sulla Colombo, l’amica in ospedale: “È già passato un mese angioletto mio”

Beatrice Bellucci morta sulla Colombo, l’amica in ospedale: “È già passato un mese angioletto mio”

A un mese dalla morte di Beatrice Bellucci nell'incidente in via Colombo l'amica Silvia Piancazzo a... ► fanpage.it

Rigenerazione urbana, De Pascali: “Analizzata in commissione la legge regionale”

Rigenerazione urbana, De Pascali: “Analizzata in commissione la legge regionale”

Fiumicino, 24 novembre 2025 – “Oggi in commissione urbanistica ed edilizia abbiamo analizzato nel m... ► ilfaroonline.it

Pancreatite come campanello d’allarme, riconosciuto un carcinoma nel 2% dei pazienti over 50: congresso a Palermo

Pancreatite come campanello d’allarme, riconosciuto un carcinoma nel 2% dei pazienti over 50: congresso a Palermo

Mercoledì all’Ordine dei Medici di Palermo si terrà un congresso sulla calcolosi della colecisti, ... ► palermotoday.it

Test Medicina e presunte irregolarità, Maggi: “Come spiegare agli studenti il rispetto delle regole se vince chi copia e ha raccomandazioni? Qui in Italia conta l’amico giusto”

Test Medicina e presunte irregolarità, Maggi: “Come spiegare agli studenti il rispetto delle regole se vince chi copia e ha raccomandazioni? Qui in Italia conta l’amico giusto”

Andrea Maggi, professore di scuola superiore e volto noto del programma televisivo “Il Collegio”, h... ► orizzontescuola.it

'Mimì – Da sud a sud sulle note di Domenico Modugno' a Putignano

Si inaugura il 26 novembre (ore 21) la stagione di prosa 2025/2026 del Comune di Putignano, organi... ► baritoday.it

“Partita decisiva ma il Qarabag è la squadra rivelazione. Sarebbe bello vincere per Maradona”: Conte parla alla vigilia della Champions

“Partita decisiva ma il Qarabag è la squadra rivelazione. Sarebbe bello vincere per Maradona”: Conte parla alla vigilia della Champions

“È l’anniversario della scomparsa di Maradona, sappiamo tutti cosa rappresenta per Napoli, sicurame... ► ilfattoquotidiano.it

Regionali, instant poll: centrosinistra vince in Campania e Puglia. Il centrodestra tiene il Veneto, FdI sopra la Lega. Flop affluenza 

Regionali, instant poll: centrosinistra vince in Campania e Puglia. Il centrodestra tiene il Veneto, FdI sopra la Lega. Flop affluenza 

I risultati in tempo reale dello spoglio in Veneto, Puglia e Campania: si scelgono i nuovi presid... ► corriere.it

Costruiamo insieme gli strumenti musicali a percussione laboratorio

Costruiamo insieme gli strumenti musicali a percussione laboratorio

SABATO 29 NOVEMBRE alle ore 18.00 alla Ludoscuola BimBumBam Piazza Pio XII, 13 - Terlizzi arriva u... ► baritoday.it

La settimana di incontri del Foiano Book Festival

La settimana di incontri del Foiano Book Festival

Il Foiano Book Festival prosegue la sua corsa e chiude il terzo fine settimana con un’altra rispos... ► arezzonotizie.it

Violenza sulle donne, un minuto di silenzio nei tribunali

Violenza sulle donne, un minuto di silenzio nei tribunali

Tempo di lettura: 2 minuti “Sospendiamo per un minuto le udienze per ricordare e riflettere“: in ... ► anteprima24.it

Emozioni sotto le stelle: torna il presepe vivente che incanta la città

Emozioni sotto le stelle: torna il presepe vivente che incanta la città

La magia del Natale torna a scaldare il cuore di Trento: domenica 21 dicembre, alle ore 16, la pia... ► trentotoday.it

Suburban explorer Bari lama Fascinella (Bitritto)

Suburban explorer Bari lama Fascinella (Bitritto)

Suburban Explorer Bari - Lama Fascinella (Bitritto)Sabato 29 novembre, ore 10:30Un nuovo appuntame... ► baritoday.it

Rischio idrogeologico e idraulico in Toscana, scatta l

Rischio idrogeologico e idraulico in Toscana, scatta l'allerta arancione nell'Aretino

Continua l'ondata di maltempo nell'Aretino. L'intensificarsi della perturbazione atlantica porta p... ► arezzonotizie.it

Costo rifiuti in Emilia Romagna, la Tari sale a 284 euro (+3,2%): le tariffe provincia per provincia

Costo rifiuti in Emilia Romagna, la Tari sale a 284 euro (+3,2%): le tariffe provincia per provincia

Bologna, 24 novembre 2025 - In Emilia Romagna parlare di rifiuti significa ormai confrontarsi con u... ► ilrestodelcarlino.it

Regionali Puglia 2025: affluenza alle urne choc nel Foggiano, il dato comune per comune

Regionali Puglia 2025: affluenza alle urne choc nel Foggiano, il dato comune per comune

Affluenza alle urne choc in provincia di Foggia: hanno votato poco meno di quattro elettori su 10,... ► foggiatoday.it

Mesagne, la città degli Orsini

Mesagne, la città degli Orsini

Sabato 29 novembre – ore 16.00Mesagne, la città degli OrsiniUn viaggio nel cuore di Mesagne, la “c... ► baritoday.it

Infortunio Dumfries, possibilità di rientro contro il Pisa? Novità importanti da Appiano Gentile

Infortunio Dumfries, possibilità di rientro contro il Pisa? Novità importanti da Appiano Gentile

di Redazione Inter News 24Infortunio Dumfries, novità importanti per mister Chivu dall’infermeria. E... ► internews24.com

La Coppa Davis emoziona sempre ma oggi è la parente povera della Davis che fu (L’Equipe)

La Coppa Davis emoziona sempre ma oggi è la parente povera della Davis che fu (L’Equipe)

Quarto trionfo nella storia, il terzo consecutivo dopo quelli del 2023 e del 2024: nonostante l’ass... ► ilnapolista.it

Rita De Crescenzo non vota e attacca: «Non ero nelle liste»

Rita De Crescenzo non vota e attacca: «Non ero nelle liste»

Rita De Crescenzo non ha potuto votare alla tornata elettorale che ha visto la Campania impegnata p... ► lettera43.it

Chi è Alberto Stefani, il nuovo governatore del Veneto dopo le elezioni regionali 2025

Chi è Alberto Stefani, il nuovo governatore del Veneto dopo le elezioni regionali 2025

Alberto Stefani è il vincitore delle elezioni regionali in Veneto: sarà il nuovo governatore della ... ► fanpage.it

Ritorna dopo la condanna al carcere: arrestato, sconterà quasi 4 anni e mezzo

Ritorna dopo la condanna al carcere: arrestato, sconterà quasi 4 anni e mezzo

Prima o poi avrebbe pagato il debito con la giustizia, specie facendosi trovare nella stessa città... ► veneziatoday.it

LIVE Italia Austria 0 1, Mondiali calcio U17 in DIRETTA: Moser approfitta di uno svarione azzurro

LIVE Italia Austria 0 1, Mondiali calcio U17 in DIRETTA: Moser approfitta di uno svarione azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 60? Dentro Husic, fuori Werner nell’Austria. 58? Gol di M... ► oasport.it

Serie A, altra penalizzazione per Trapani: 1 che si aggiunge al 4 di inizio stagione

Serie A, altra penalizzazione per Trapani: 1 che si aggiunge al 4 di inizio stagione

La decisione è arrivata dal Consiglio Federale Fip che si è tenuto a Roma nel pomeriggio al Centro d... ► gazzetta.it

Offerte di lavoro, 508 posti disponibili nelle aziende del territorio

Offerte di lavoro, 508 posti disponibili nelle aziende del territorio

LECCE – Sono 508 i posti di lavoro disponibili nel Salento, contenuti nelle 212 offerte lavorative... ► lecceprima.it

Puglia archeotrekking – il bosco delle meraviglie di Acquatetta

Puglia archeotrekking – il bosco delle meraviglie di Acquatetta

Puglia ArcheoTrekking – Il Bosco delle Meraviglie di AcquatettaDomenica 30 novembre, ore 10:00Un t... ► baritoday.it

Fermato mentre in stato confusionale corre nel parco completamente nudo

Fermato mentre in stato confusionale corre nel parco completamente nudo

ANCONA - I soccorritori lo hanno fermato nel corso della mattinata di oggi, nel parcheggio davanti... ► anconatoday.it

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: le iniziative a Bari

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: le iniziative a Bari

Il 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’amministrazione comunale... ► baritoday.it

Portieri protagonisti: così Svilar e Maignan stanno decidendo la Serie A

Portieri protagonisti: così Svilar e Maignan stanno decidendo la Serie A

In una Serie A mai così compressa, con equilibri sottilissimi e un’assenza quasi imbarazzante di ce... ► serieagoal.it

Centri antiviolenza: non luoghi di servizio, ma luoghi propulsori di cambiamento

Centri antiviolenza: non luoghi di servizio, ma luoghi propulsori di cambiamento

È stato il femminismo a trovare le parole per descrivere, analizzare e contrastare la violenza degl... ► ilmanifesto.it

Guardiola e il litigio col cameraman: “Mi sono vergognato. Ho chiesto scusa immediatamente”

Guardiola e il litigio col cameraman: “Mi sono vergognato. Ho chiesto scusa immediatamente”

L'allenatore del Manchester City torna sull’imbarazzante episodio di cui si è reso protagonista dopo... ► gazzetta.it

Lo Spaesato chiude con una puntata itinerante in Molise

Lo Spaesato chiude con una puntata itinerante in Molise

Ultima puntata questa sera, lunedì 24 novembre, per Lo Spaesato, il people comedy show condotto da ... ► davidemaggio.it

Sbaglia sul gol di Pulisic e si fa ipnotizzare sul rigore: Calha horror nel suo derby

Sbaglia sul gol di Pulisic e si fa ipnotizzare sul rigore: Calha horror nel suo derby

Quella sotto la curva interista rischia di diventare maledetta. Un altro errore dal dischetto dopo q... ► gazzetta.it

Regionali, a Taranto ha votato un terzo degli aventi diritto

Regionali, a Taranto ha votato un terzo degli aventi diritto

Tarantini Time QuotidianoL’affluenza definitiva alle regionali racconta una provincia che si è pres... ► tarantinitime.it

Chi è Antonio Decaro, il nuovo governatore della Puglia dopo le elezioni regionali 2025

Chi è Antonio Decaro, il nuovo governatore della Puglia dopo le elezioni regionali 2025

Il vincitore delle elezioni regionali in Puglia è Antonio Decaro. L'ex sindaco di Bari, fino a oggi... ► fanpage.it

Pugni, schiaffi, strattoni: maxi rissa ai giardini, quattro denunciati

Pugni, schiaffi, strattoni: maxi rissa ai giardini, quattro denunciati

FABRIANO - Rissa ai Giardini Regina Margherita, quattro persone denunciate all’Autorità giudiziari... ► anconatoday.it

Schlein diretta al comitato per seguire lo spoglio con Fico a Napoli

Schlein diretta al comitato per seguire lo spoglio con Fico a Napoli

Tempo di lettura: < 1 minutoLa segretaria del Pd Elly Schlein sta raggiungendo Napoli per segu... ► anteprima24.it

IndyCar, Mick Schumacher confermato con RLL per il 2026

IndyCar, Mick Schumacher confermato con RLL per il 2026

Mick Schumacher correrà nella stagione 2026 della NTT IndyCar Series. Il tedesco, dopo aver corso n... ► oasport.it

Pubblica un’indiscrezione su Kate Middleton e il principe William ma il post sparisce dopo poco: “Catherine, furiosa e accusatoria verso il futuro re, disse e pretese…”

Pubblica un’indiscrezione su Kate Middleton e il principe William ma il post sparisce dopo poco: “Catherine, furiosa e accusatoria verso il futuro re, disse e pretese…”

Galeotto fu il post e la sua pronta rimozione. È bastato che il noto autore Andrew Lownie pubblicas... ► ilfattoquotidiano.it

Chi esce dal Grande Fratello stasera 24 novembre 2025: i sondaggi sul televoto con eliminato e primo finalista

Chi esce dal Grande Fratello stasera 24 novembre 2025: i sondaggi sul televoto con eliminato e primo finalista

Colpo di scena al Grande Fratello stasera, lunedì 24 novembre 2025: il più votato sarà proclamato ... ► ilgiornaleditalia.it

Entra nel bar, svuota la cassa e arraffa i “Gratta e vinci”. Ma suona l’allarme e arrivano i carabinieri

Entra nel bar, svuota la cassa e arraffa i “Gratta e vinci”. Ma suona l’allarme e arrivano i carabinieri

Alle prime ore del mattino di venerdì scorso, i carabinieri della stazione di Narni scalo hanno ar... ► ternitoday.it

Black Friday Week: sconti fino al 75% su tutto il necessario per la camera da letto

Black Friday Week: sconti fino al 75% su tutto il necessario per la camera da letto

Ha ufficialmente inizio il Black Friday Week: da oggi potete approfittare di sconti oltre il 70% su... ► fanpage.it

Taylor sheridan stabilisce record streaming con quattro show tra i primi 10

Taylor sheridan stabilisce record streaming con quattro show tra i primi 10

Il panorama delle produzioni televisive di tono seriale continua a registrare risultati di successo... ► jumptheshark.it

Morto Jimmy Cliff, icona del reggae giamaicano

Morto Jimmy Cliff, icona del reggae giamaicano

A dare la notizia della morte, la moglie Latifa Chambers The post Morto Jimmy Cliff, icona del regg... ► lidentita.it

Bari arcana: il diavolo sulla spalla

Bari arcana: il diavolo sulla spalla

Sabato 29 – ore 17.30Bari Arcana: il Diavolo sulla SpallaUn percorso immerso nel lato più enigmati... ► baritoday.it