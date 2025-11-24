Manuel Bortuzzo ritrova l' amore con Serena Padovano la dolce dedica | Sei entrata nella mia vita in punta di piedi Chi è la nuova ragazza

Dopo un periodo turbolento per la fine della storia con Lulù Selassiè e lo stress mediatico a cui si è visto sottoposto, pare che Manuel Bortuzzo abbia voltato pagina e. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Manuel Bortuzzo ritrova l'amore con Serena Padovano, la dolce dedica: «Sei entrata nella mia vita in punta di piedi». Chi è la nuova ragazza

Manuel Bortuzzo inizia il corso per diventare agente delle Fiamme Oro Vai su X

