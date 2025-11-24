Mantova Mrs Doubtfire scoperto Il figlio si travestiva dalla madre morta e mummificata in casa per incassare la pensione

La foto tessera per la carta d'identità non ha convinto, quell'uomo vestito da donna non dimostrava 85 anni.

mantova mrs doubtfire scoperto il figlio si travestiva dalla madre morta e mummificata in casa per incassare la pensione

© Affaritaliani.it - Mantova, Mrs. Doubtfire scoperto. Il figlio si travestiva dalla madre (morta e mummificata in casa) per incassare la pensione

Mantova, Mrs. Doubtfire scoperto. Il figlio si travestiva dalla madre (morta e mummificata in casa) per incassare la pensione - L'ufficio anagrafe del Comune di Mantova ha smascherato un uomo che fingendo di essere sua madre (mummificata in casa), continuava a prendere la sua pensione.

Mantova, ecco la foto per la carta d'identità dell'uomo che ha finto di essere la madre morta per incassarne la pensione. «Per anni ha tenuto il suo corpo mummificato in ... - Capelli corti con taglio femminile, un filo di trucco, camicetta fantasia anni Settanta, un giro perle e orecchini a clip old style: è l'immagine consegnata dall'uomo, ora sotto inchiesta, all' Anagra ...

