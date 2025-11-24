Manildo | Segnato punto importante ora inizia la risalita del centrosinistra in Veneto Dispiace molto il dato dell' astensione

«Siamo orgogliosi del lavoro fatto, sono orgoglioso di aver avuto la responsabilità e l'onore di guidare una coalizione coesa che segna un punto importante - dice il candidato del. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Manildo: «Segnato punto importante, ora inizia la risalita del centrosinistra in Veneto. Dispiace molto il dato dell'astensione»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Manildo: «Segnato punto importante, si riparte da coalizione coesa. Dispiace molto il dato dell'astensione» - facebook.com Vai su Facebook

Manildo: «Segnato punto importante, ora inizia la risalita del centrosinistra in Veneto. Dispiace molto il dato dell'astensione» - «Siamo orgogliosi del lavoro fatto, sono orgoglioso di aver avuto la responsabilità e l'onore di guidare una coalizione coesa che segna un punto importante - msn.com scrive

Elezioni Veneto, Manildo: “Segniamo punto importante, raddoppiata nostra consistenza” - Giovanni Manildo, candidato per il centro sinistra alle elezioni in Veneto, è soddisfatto dell’esito delle urne, malgrado la sconfitta: «Oggi segniamo un punto importante, abbiamo raddoppiato la ... ilrestodelcarlino.it scrive

Manildo, abbiamo raddoppiato la nostra presenza in Veneto - Ringrazio la mia coalizione che ha permesso di segnare un punto importante, abbiamo raddoppiato la nos ... Riporta msn.com