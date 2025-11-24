Cosa le ha detto la segretaria Schlein? «Mi ha ringraziato per il lavoro forte del Pd. Siamo d’accordo che questo sia un punto di partenza per conquistare il Veneto e riconquistare l’Italia»: così Giovanni Manildo, candidato del centrosinistra alle elezioni regionali. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Manildo: «Questo è un punto di partenza per conquistare il Veneto»