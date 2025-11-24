Manildo | Questo è un punto di partenza per conquistare il Veneto
Cosa le ha detto la segretaria Schlein? «Mi ha ringraziato per il lavoro forte del Pd. Siamo d’accordo che questo sia un punto di partenza per conquistare il Veneto e riconquistare l’Italia»: così Giovanni Manildo, candidato del centrosinistra alle elezioni regionali. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Manildo: «Segnato punto importante, si riparte da coalizione coesa. Dispiace molto il dato dell'astensione» - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni, le reazioni degli sconfitti. Crisanti: «Manildo può fare un'opposizione combattiva». Taruffi: da oggi più contraddizioni nel governo - Il centrosinistra si ferma al secondo posto in questa turnata di elezioni regionali, stando agli exit poll, praticamente doppiato dalla coalizione di centrodestra. Scrive ilgazzettino.it
Giovanni Manildo, candidato del centrosinistra alla presidenza del Veneto: «Mi metto a dieta e punto sui giovani» - All’ora di pranzo Giovanni Manildo passeggia lungo l’argine del Piovego, zona di spritz e di studenti. Segnala ilgazzettino.it