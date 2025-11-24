Manildo | Il centrosinistra torna protagonista

Giovanni Manildo ha commentato i risultati delle elezioni: «Nel 2015 il centrosinistra era sceso al 22%. Nel 2020 è crollato al 16%. Oggi superiamo il 30%. È un rimbalzo che vale molto di più di un dato: è la prova che esiste un Veneto che non si rassegna, che vuole un’alternativa. È una svolta». 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

