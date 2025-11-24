Manildo | Abbiamo dato voce a chi non si sentiva più rappresentato

Padovaoggi.it | 24 nov 2025

Nel 2015 il centrosinistra era sceso al 22%. Nel 2020 è crollato al 16%. Oggi superiamo il 30%. È un rimbalzo che vale molto di più di un dato: è la prova che esiste un Veneto che non si rassegna, che vuole un’alternativa, che crede ancora in una politica capace di ascoltare, di proporre, di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

