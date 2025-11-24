Mancini sogna | Scudetto alla Roma? Siamo primi in classifica ma credo che con Gasperini si possa…

Mancini dal palco del Premio Viola: “La Roma è prima, ma non è ancora il momento di volare” Gianluca Mancini, difensore della Roma, è salito sul palcoscenico del Salone d’Onore del CONI per ritirare il prestigioso Premio Beppe Viola, dedicato ai talenti sportivi emergenti. Nel suo intervento, il centrale giallorosso ha espresso orgoglio e gratitudine . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mancini sogna: «Scudetto alla Roma? Siamo primi in classifica, ma credo che con Gasperini si possa…»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Gli uomini di Mancini sognano il sorpasso in classifica sui rossoblù, reduci da tre partite senza vittorie. I giallorossi, terzi in classifica, vogliono dare filo da torcere a Savoia e Igea Virtus, mentre la Reggina è alla ricerca di ossigeno e fiducia - facebook.com Vai su Facebook

Panchina Juve: chi al posto di Tudor? Fra la prima scelta Spalletti, le alternative Palladino e Mancini, il sogno (impossibile) Zidane e la sorpresa Terzic… Secondo voi, su chi dovrebbe puntare la Juventus per ripartire davvero? Vai su X

Mancini: «Presto per parlare di scudetto. Ayroldi mi ha chiesto scusa per la svista» - Gianluca Mancini è il protagonista della 42ª Edizione del Premio Cultura Sportiva Beppe Viola. Scrive msn.com

Roma, Mancini: "Primi con merito ma siamo solo all’inizio". VIDEO - Alla consegna del Premio Beppe Viola, riconoscimento del quale è stato insignito oggi al Coni a Roma, il difensore giallorosso ha parlato del primato in classifica della sua squadra: “Se siamo primi o ... Come scrive sport.sky.it

Mancini 'Roma-Napoli? Presto per parlare gara scudetto' - Napoli c'è una gara importante in Europa e la parola 'sfida scudetto' è presto per dirla, siamo ancora a novembre", ha aggiunto. msn.com scrive