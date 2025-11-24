Mancini sogna | Scudetto alla Roma? Siamo primi in classifica ma credo che con Gasperini si possa…

Mancini dal palco del Premio Viola: "La Roma è prima, ma non è ancora il momento di volare" Gianluca Mancini, difensore della Roma, è salito sul palcoscenico del Salone d'Onore del CONI per ritirare il prestigioso Premio Beppe Viola, dedicato ai talenti sportivi emergenti. Nel suo intervento, il centrale giallorosso ha espresso orgoglio e gratitudine.

Mancini: «Presto per parlare di scudetto. Ayroldi mi ha chiesto scusa per la svista» - Gianluca Mancini è il protagonista della 42ª Edizione del Premio Cultura Sportiva Beppe Viola.

Roma, Mancini: "Primi con merito ma siamo solo all'inizio". VIDEO - Alla consegna del Premio Beppe Viola, riconoscimento del quale è stato insignito oggi al Coni a Roma, il difensore giallorosso ha parlato del primato in classifica della sua squadra: "Se siamo primi o ...

Mancini 'Roma-Napoli? Presto per parlare gara scudetto' - Napoli c'è una gara importante in Europa e la parola 'sfida scudetto' è presto per dirla, siamo ancora a novembre", ha aggiunto.

