Manchester United–Everton Premier League | analisi probabili formazioni e pronostico

Old Trafford si prepara a una sfida che profuma di storia: lunedì 24 novembre 2025 il Manchester United ospita l’Everton in un match che può pesare moltissimo nella corsa europea dei Red Devils e nella classifica dei Toffees, ancora in cerca di continuità lontano da casa. Momento di forma: United in serie positiva, Everton a due facce. Il Manchester United arriva all’appuntamento imbattuto da cinque gare in tutte le competizioni, anche se le ultime settimane hanno lasciato qualche rimpianto: i pareggi per 2-2 contro Nottingham Forest e Tottenham hanno frenato una rimonta che sembrava lanciata. A Old Trafford però il ruolino è da grande squadra: quattro vittorie di fila in campionato dopo il ko all’esordio contro l’Arsenal, con rendimento interno secondo solo a Arsenal e Manchester City per media punti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

