Manchester City ko Guardiola perde la calma | tensioni con Bruno Guimarães e scintille nel post-partita

Calcionews24.com | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pep Guardiola perde la calma: scintille con Guimarães e un cameraman dopo il ko del City a Newcastle. Le ultime La tensione può tradire anche i più grandi. La sconfitta del Manchester City contro il Newcastle non ha portato soltanto zero punti in classifica, ma ha lasciato dietro di sé un post-partita infuocato, con Pep . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

manchester city ko guardiola perde la calma tensioni con bruno guimar227es e scintille nel post partita

© Calcionews24.com - Manchester City ko, Guardiola perde la calma: tensioni con Bruno Guimarães e scintille nel post-partita

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

manchester city ko guardiolaManchester City ko, Guardiola perde la calma: tensioni con Bruno Guimarães e scintille nel post-partita - Pep Guardiola perde la calma: scintille con Guimarães e un cameraman dopo il ko del City a Newcastle. Secondo calcionews24.com

manchester city ko guardiolaGuardiola litiga col cameraman dopo la sconfitta del Manchester City: gli toglie le cuffie e lo rimprovera - Pep Guardiola perde la calma dopo la sconfitta del Manchester City a Newcastle: prima il confronto con Bruno Guimaraes, poi il litigio con un cameraman ... Come scrive fanpage.it

manchester city ko guardiolaGuardiola, confronto con Bruno Guimaraes e lite col cameraman: cosa è successo dopo Newcastle-City - L'allenatore dei Citizens si lascia andare al fischio finale e viene ripreso dalle telecamere e c'è anche un precedente recente ... tuttosport.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Manchester City Ko Guardiola