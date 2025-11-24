Manchester City ko Guardiola perde la calma | tensioni con Bruno Guimarães e scintille nel post-partita

Pep Guardiola perde la calma: scintille con Guimarães e un cameraman dopo il ko del City a Newcastle. Le ultime La tensione può tradire anche i più grandi. La sconfitta del Manchester City contro il Newcastle non ha portato soltanto zero punti in classifica, ma ha lasciato dietro di sé un post-partita infuocato, con Pep . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Manchester City ko, Guardiola perde la calma: tensioni con Bruno Guimarães e scintille nel post-partita

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cosa è successo dopo Newcastle-Manchester City, match perso dalla squadra allenata dal catalano - facebook.com Vai su Facebook

Alta tensione dopo la sconfitta contro il Newcastle per Pep Guardiola. L'allenatore del Manchester City dopo il fischio finale si è messo a discutere in campo con alcuni giocatori avversari, in particolare Bruno Guimarães Un operatore televisivo ha ripreso la s Vai su X

Manchester City ko, Guardiola perde la calma: tensioni con Bruno Guimarães e scintille nel post-partita - Pep Guardiola perde la calma: scintille con Guimarães e un cameraman dopo il ko del City a Newcastle. Secondo calcionews24.com

Guardiola litiga col cameraman dopo la sconfitta del Manchester City: gli toglie le cuffie e lo rimprovera - Pep Guardiola perde la calma dopo la sconfitta del Manchester City a Newcastle: prima il confronto con Bruno Guimaraes, poi il litigio con un cameraman ... Come scrive fanpage.it

Guardiola, confronto con Bruno Guimaraes e lite col cameraman: cosa è successo dopo Newcastle-City - L'allenatore dei Citizens si lascia andare al fischio finale e viene ripreso dalle telecamere e c'è anche un precedente recente ... tuttosport.com scrive