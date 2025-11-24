Maltempo pioggia intensa di notte | colpirà le zone già alluvionate

Udinetoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si annunciano piogge da moderate ad abbondanti per le prossime ore, che si evolveranno probabilmente in precipitazioni più intense che rischiano di colpire le zone già martoriate dalla bomba d'acqua della settimana scorsa.Le ultime 12 oreLa depressione in avvicinamento all'Italia sta favorendo un. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

maltempo pioggia intensa di notte colpir224 le zone gi224 alluvionate

© Udinetoday.it - Maltempo, pioggia intensa di notte: colpirà le zone già alluvionate

Approfondisci con queste news

maltempo pioggia intensa notteMaltempo, pioggia intensa di notte: colpirà le zone già alluvionate - Si annunciano piogge da moderate ad abbondanti per le prossime ore, che si evolveranno probabilmente in precipitazioni più intense che rischiano di colpire le zone già martoriate dalla bomba d'acqua ... Scrive udinetoday.it

maltempo pioggia intensa nottePioggia intensa dalla notte, fossi e canali sotto la lente a Lucca e nella Piana - Spalti allagati intorno alle mura, disagi per la circolazione fra incidenti e treni cancellati e in ritardo. Lo riporta luccaindiretta.it

maltempo pioggia intensa notteMaltempo in Italia, pioggia torrenziale sommerge città e quartieri: “Sono intrappolate” - Maltempo in Italia: piogge torrenziali mettono in ginocchio città e comunità locali. Si legge su notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Pioggia Intensa Notte