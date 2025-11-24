Maltempo in Toscana | scuole chiuse martedì a Livorno Prato e Pistoia chiudono i parchi Frana e allagamenti in Versilia

Il maltempo flagella la Toscana. Una frana in Versilia (Lucca) dove si registrano alcuni allagamenti in strada così come nel Pistoiese, interventi preventivi sempre in provincia di Pistoia per l'Ombrone Pistoiese, niente scuola domani a Livorno mentre Prato e Pistoia chiudono parchi e impianti sportivi all'aperto. Sono le conseguenze del maltempo che ha interessato oggi la Toscana con l'allerta arancione diramata poi per domani per il rischio idrogeologico. Tanta la pioggia caduta - nel Pisano 60 millimetri in 12 ore - provocando disagi L'articolo Maltempo in Toscana: scuole chiuse martedì a Livorno. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

