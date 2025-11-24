Maltempo in Irpinia le scuole che resteranno chiuse | decisione per garantire la sicurezza
A causa dell’ondata di maltempo prevista per le prossime ore, domani le scuole del capoluogo resteranno chiuse. L’annuncio arriva dalla dirigente scolastica provinciale Fiorella Pagliuca, che ha comunicato la sospensione delle attività didattiche per motivi di sicurezza legati all’allerta meteo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
