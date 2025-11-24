Maltempo e gelo in Italia | neve in pianura al Nord
Neve fino in pianura al Nord e pioggia al Centro. Ancora maltempo e freddo sull'Italia. L'arrivo della prima ondata di gelo artico sul nostro Paese ha portato un brusco calo termico un po' ovunque. Il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. È allerta gialla per dodici regioni: Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Molise e Campania, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria e Sardegna. Una nuova perturbazione in arrivo dal Nord Europa infatti attraversa oggi la nostra penisola. Le correnti fredde in ingresso dalla porta del Rodano portano ancora neve sulle Alpi e sugli Appennini anche a bassa quota. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
