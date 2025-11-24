Maltempo a Napoli crolla un costone a Posillipo | paura al Parco Carelli
Il cedimento, probabilmente dovuto alle piogge di questa notte, è stato segnalato da alcuni residenti del Parco Carelli di Posillipo. Ieri, invece, una grossa buca si è aperta in via Manzoni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
I danni del maltempo a Napoli, crolla un costone del parco Carelli a Posillipo https://nap.li/8ahr - facebook.com Vai su Facebook
#Maltempo a #Napoli, domani chiusi parchi e pontile nord di #Bagnoli Vai su X
Maltempo a Napoli, crolla un costone a Posillipo: paura al Parco Carelli - Il cedimento, probabilmente dovuto alle piogge di questa notte, è stato segnalato da alcuni residenti del Parco Carelli di Posillipo ... Come scrive fanpage.it
Maltempo a Napoli, crolla un costone al Parco Carelli a Posillipo: necessario l'intervento dei Vigili del fuoco - Un costone del Parco Carelli a Posillipo è crollato a seguito delle forti piogge che da giorni interessano la città. Segnala msn.com
I danni del maltempo a Napoli, crolla un costone del parco Carelli a Posillipo - Il cedimento è stato segnalato dagli abitanti del parco, i quali lamentano un forte spavento e forti disagi alla viabilità locale. Scrive internapoli.it