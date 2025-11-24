Malore fatale morto 35enne nel Barese

Imolaoggi.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella contrada Achino, a Locorotondo, un uomo di 35 anni è deceduto improvvisamente a causa di un malore. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

malore fatale morto 35enne nel barese

© Imolaoggi.it - Malore fatale, morto 35enne nel Barese

Contenuti che potrebbero interessarti

Cesare Paciotti, morto il re della scarpa: il malore fatale in casa, aveva 67 anni. Addio a un simbolo del Made in Italy - Cesare Paciotti, secondo quanto riporta il Resto del Carlino, si trovava nella sua villa di Civitanova Alta, quando è stato colto da un malore. Da leggo.it

Malore fatale nel camper, scende per chiedere aiuto ma viene trovato morto nudo: Giovanni Mele aveva 66 anni - «Questo malore fatale è stato per noi un fulmine a ciel sereno - Lo riporta ilgazzettino.it

Malore fatale mentre è alla guida per Antonio Torriero: morto il medico ed il ex sindaco di Supino - Medico legale e politico di lungo corso, aveva guidato il comune per due mandati ed era molto stimato in tutta la ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Malore Fatale Morto 35enne