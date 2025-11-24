Maignan rinnovo in bilico Moretto avvisa | Una big di A su di lui

Maignan. Mike Maignan è stato l’indiscusso MVP del Derby tra Inter e Milan, protagonista con parate decisive, tra cui il rigore parato a Calhanoglu. Oltre alla brillante prestazione in campo, il futuro del portiere francese continua a far discutere, soprattutto per la sua situazione contrattuale con il Milan. Il giocatore è infatti in scadenza a giugno 2026, e la società rossonera rischia di perderlo a parametro zero se non riuscirà a trovare un accordo definitivo per il rinnovo. Secondo Matteo Moretto, il Milan aveva avviato i contatti con Maignan già a settembre 2024, con l’intento di rinnovare il contratto fino al 2028, con opzione a circa 5 milioni di euro più bonus. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

