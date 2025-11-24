Maignan prestazione di livello assoluto Milan perché non ripensarci sul rinnovo?

Milan, Mike Maignan è stato uno dei protagonisti positivi della vittoria rossonera nel derby contro l'Inter. Ecco le pagelle e l'analisi del portiere rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Maignan prestazione di livello assoluto. Milan, perché non ripensarci sul rinnovo?

