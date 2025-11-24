Maignan prestazione di livello assoluto Milan perché non ripensarci sul rinnovo?

Milan, Mike Maignan è stato uno dei protagonisti positivi della vittoria rossonera nel derby contro l'Inter. Ecco le pagelle e l'analisi del portiere rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Maignan prestazione di livello assoluto. Milan, perché non ripensarci sul rinnovo?

Poi con calma, se vi va, parliamo però dell’ennesima incomprensibile prestazione #nkunku. Ribadisco, 42 mln di euro di operazione complessiva per prendere questo fantasma a titolo definitivo… dobbiamo fare un monumento ad #allegri e #maignan cari “am Vai su X

PRESTAZIONE ICONICA DI MAIGNAN: Il portiere francese si rende protagonista di numerosi interventi prodigiosi, tra cui la parata da rigore su Calhanoglu, portando il Milan alla vittoria per 0-1 nel derby contro l'Inter. QUI gli highlights https://generationsport.i - facebook.com Vai su Facebook

Moretto: "Rinnovo Maignan, grande freddezza e grande distanza fra le parti. Occhio alla Premier e alla Juve" - Il Milan vince il derby grazie e soprattutto ai miracoli di Mike Maignan, bravissimo anche sul rigore calciato da Calhanoglu. Si legge su msn.com

Juventus, Maignan resta nel mirino dei bianconeri per l'estate - Il portiere, secondo quanto riferito dal giornalista Di Natale, sarebbe lontano dal trovare un accordo di rinnovo col Milan ... Lo riporta it.blastingnews.com

Sommer e Akanji hanno il gol sulla coscienza, Maignan eroe assoluto, Modric leader in tutto - Al di là del duello con Rabiot, basato su dinamismo ed energia, la sua è una prestazione matura, parametrata alla difficoltà tattica causata dall'assenza di Dumfries. Si legge su msn.com