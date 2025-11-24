Maignan para tutto Pulisic segna | Milan vittoria e sorpasso sull' Inter?I voti | Sommer da 4,5 super Maignan 8,5 Calha da 4

Xml2.corriere.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un derby della Madonnina ad altissima tensione la spunta il Milan, in «casa» dell'Inter, grazie a un gol di Pulisic ma, soprattutto, alle mani di Mike Maignan, in una partita di grande sofferenza. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

maignan para tutto pulisic segna milan vittoria e sorpasso sull interi voti sommer da 45 super maignan 85 calha da 4

© Xml2.corriere.it - Maignan para tutto, Pulisic segna: Milan, vittoria e sorpasso sull'Inter?I voti: Sommer da 4,5, super Maignan 8,5. Calha da 4

Altri contenuti sullo stesso argomento

maignan para tutto pulisicMaignan para tutto, Pulisic segna: Milan, vittoria e sorpasso sull'Inter, finisce 0-1 - In un derby della Madonnina ad altissima tensione la spunta il Milan, in «casa» dell'Inter, grazie a un gol di Pulisic ma, soprattutto, alle mani di Mike Maignan, in una partita di grande sofferenza ... Si legge su msn.com

maignan para tutto pulisicPulisic segna e Maignan para tutto, 0-1: derby al Milan, sorpasso sull'Inter - Un derby della Madonnina ricco di significati di campo, di richiami di classifica e di rimandi a questioni lontane dal terreno da gioco ma ugualmente suggestive: il ricordo di Ornella Vanoni che unisc ... Lo riporta msn.com

maignan para tutto pulisicPAGELLE E TABELLINO INTER-MILAN 0-1: serataccia per Calhanoglu e Lautaro, Pulisic è una zanzara e Maignan para tutto - Milan valevole per la 12esima di Serie A: da Leao a Lautaro e Thuram passando per Rabiot e Calhanoglu, top e flop derby ... Scrive calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Maignan Para Tutto Pulisic