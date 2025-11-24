Maignan para tutto Pulisic segna | Milan vittoria e sorpasso sull' Inter?I voti | Sommer da 4,5 super Maignan 8,5 Calha da 4

In un derby della Madonnina ad altissima tensione la spunta il Milan, in «casa» dell'Inter, grazie a un gol di Pulisic ma, soprattutto, alle mani di Mike Maignan, in una partita di grande sofferenza. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Maignan para tutto, Pulisic segna: Milan, vittoria e sorpasso sull'Inter?I voti: Sommer da 4,5, super Maignan 8,5. Calha da 4

