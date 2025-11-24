Maignan Milan il futuro del portiere rossonero resta in bilico? Cosa filtra sul futuro del francese

Internews24.com | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Maignan Milan, la situazione contrattuale del portiere e le voci di mercato legate all’estremo difensore dei rossoneri. Il futuro di Mike Maignan è uno degli argomenti più discussi in casa Milan. Dopo un derby da MVP, con parate decisive, tra cui quella sul rigore di Hakan Calhanoglu, il portiere francese ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei migliori estremo difensori in Europa. Tuttavia, il suo contratto con il Milan, in scadenza a giugno, potrebbe segnare un capitolo importante della sua carriera. Matteo Moretto, in un’analisi per Gazzetta dello Sport, ha fatto chiarezza sulla situazione contrattuale di Maignan, rivelando alcuni dettagli importanti. 🔗 Leggi su Internews24.com

maignan milan il futuro del portiere rossonero resta in bilico cosa filtra sul futuro del francese

© Internews24.com - Maignan Milan, il futuro del portiere rossonero resta in bilico? Cosa filtra sul futuro del francese

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

maignan milan futuro portiereMaignan mostruoso, ma nulla da fare per il Milan: destinazione già scelta - Milan di Serie A, i tifosi rossoneri sperano ancora nel rinnovo: ma l'addio sembra certo. Si legge su milanlive.it

maignan milan futuro portiereMaignan Milan, il rinnovo resta una possibilità? L’indiscrezione gela i tifosi rossoneri. Le ultime - Le ultime sul futuro del giocatore La vittoria del Milan nel Derby ha portato gioia ai tifosi, ma un ... Secondo calcionews24.com

maignan milan futuro portiereMilan, Maignan andrà via a zero: le dichiarazioni sul portiere - Le due parti non hanno mai trovato un accordo e le intenzioni, stando alle dichiarazioni di Pellegatti, non si troverà ... Secondo sportpaper.it

Cerca Video su questo argomento: Maignan Milan Futuro Portiere