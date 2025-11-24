Maignan Juventus | perché non ha ancora rinnovato con il Milan Spunta una confessione dell’agente del portiere ecco cosa è successo
Maignan Juventus: per quale motivo non ha ancora rinnovato con il Milan. Ecco la confessione dell’agente del portiere, cosa è accaduto. La notte di San Siro ha consegnato al Milan il dominio cittadino e tre punti d’oro, ma l’euforia per la vittoria nel Derby contro l’Inter (0-1) rischia di essere spazzata via da un retroscena di mercato inquietante. Il protagonista assoluto della stracittadina, Mike Maignan, potrebbe vivere i suoi ultimi mesi in rossonero. A lanciare l’allarme è Carlo Pellegatti, storica voce del tifo milanista, che intervenuto a Pressing su Mediaset ha svelato una frattura apparentemente insanabile tra il portiere e la società. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
