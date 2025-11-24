Maignan esulta | Parata preferita? Tutte Positivo vincere stasera ma ci sono ancora tante giornate… Bel siparietto con Buffon poi

Maignan, portiere del Milan, ha parlato così a DAZN dopo la vittoria nel derby contro l’Inter. Queste le sue dichiarazioni. A DAZN dopo Inter Milan, Mike Maignan ha commentato così la vittoria per 1-0 dei rossoneri nel derby della Madonnina. PARATA PREFERITA – «Tutte. Ognuna era importante per tenere la porta inviolata. Abbiamo sofferto tutti insieme, quando giochiamo così possiamo fare risultati positivi. Dobbiamo proseguire così e continuare a lavorare». L’ULTIMO PORTIERE CHE HA PARATO UN RIGORE NEL DERBY E’ TATARUSANU POI IL MILAN HA VINTO LO SCUDETTO – «Non dobbiamo fare questo paragone. È positivo per stasera, ma ci sono ancora tante giornate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

