Maignan esulta | Parata preferita? Tutte Positivo vincere stasera ma ci sono ancora tante giornate… Bel siparietto con Buffon poi
A DAZN dopo Inter Milan, Mike Maignan ha commentato così la vittoria per 1-0 dei rossoneri nel derby della Madonnina. PARATA PREFERITA – «Tutte. Ognuna era importante per tenere la porta inviolata. Abbiamo sofferto tutti insieme, quando giochiamo così possiamo fare risultati positivi. Dobbiamo proseguire così e continuare a lavorare». L'ULTIMO PORTIERE CHE HA PARATO UN RIGORE NEL DERBY E' TATARUSANU POI IL MILAN HA VINTO LO SCUDETTO – «Non dobbiamo fare questo paragone. È positivo per stasera, ma ci sono ancora tante giornate.
