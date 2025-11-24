Maignan eroe del derby | Le mie parate sono tutte importanti Cosa c’è dietro il suo rendimento

Il capitano Mike Maignan, portiere francese classe 1995 in scadenza di contratto con il Diavolo, ha messo in cassaforte i tre punti per i rossoneri nel derby Inter-Milan con la parata sul rigore di Hakan Çalhano?lu. Le sue parole nel post-partita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Maignan eroe del derby: “Le mie parate sono tutte importanti”. Cosa c’è dietro il suo rendimento

