Maignan eroe del derby | Le mie parate sono tutte importanti Cosa c’è dietro il suo rendimento
Il capitano Mike Maignan, portiere francese classe 1995 in scadenza di contratto con il Diavolo, ha messo in cassaforte i tre punti per i rossoneri nel derby Inter-Milan con la parata sul rigore di Hakan Çalhano?lu. Le sue parole nel post-partita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
MIKE MAIGNAN: L'EROE DEL DERBY CHE NON SI NEGOZIA! ? IL RINNOVO È UN OBBLIGO, NON UN'OPZIONE! ? Sia chiaro a tutti, dalla dirigenza all'ultimo tifoso: l'uomo che ha blindato la vittoria del Milan nel Derby non è solo chi ha segnato, ma - facebook.com Vai su Facebook
MAIGNAN È LUI L'EROE #rassegnastampa ? #Acmilaninside Vai su X
“Il mio un gol molto facile, Maignan forse ha parato 10 volte”: Pulisic decide il derby, ma la differenza la fa il portiere - Così Cristian Pulisic ha commentato ai microfoni di Dazn la vittoria d ... Secondo ilfattoquotidiano.it
Inter-Milan 0-1: Mike Maignan eletto MVP del derby - Mike Maignan è stato eletto MVP del derby che ieri sera il Milan ha vinto contro l'Inter. Lo riporta milannews.it
Maignan, l’eroe del derby: “Siamo stati bravi a soffrire insieme” - Il portiere ha compiuto parate strepitose, neutralizzando un rigore al quasi infallibile Çalhanoglu Milano – Lo ha sfidato. Riporta repubblica.it