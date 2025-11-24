Maignan a DAZN | Tutte le parate erano importanti per vincere il derby

Inter News 24 Maignan a DAZN, il portiere rossonero racconta la sua serata perfetta dopo l’1-0 ai danni dell’Inter di Chivu: le parole del Nazionale francese. Tra i grandi protagonisti del derby vinto dal Milan, spicca senza dubbio Mike Maignan, portiere classe 1995, autore di una prestazione straordinaria che ha permesso ai rossoneri di superare l’Inter di Cristian Chivu mantenendo la porta inviolata nonostante le numerose occasioni nerazzurre. Nel post-partita, dopo aver vinto il premio di MVP del match, ai microfoni di DAZN, il francese ha analizzato il proprio match con grande equilibrio. PARATE – «La mia parata preferita? Tutte. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Maignan a DAZN: «Tutte le parate erano importanti per vincere il derby»

