Mai più violenza una maratona speciale sul Canale 122 per la Giornata Internazionale per l' eliminazione della violenza contro le donne
Il Canale 122 – Fatti di Nera rinnova il proprio impegno quotidiano accanto alle donne e dedica l'intera programmazione del 25 novembre alla speciale maratona “Mai Più Violenza”: non solo un appuntamento televisivo, ma anche un atto collettivo di responsabilità. Il canale si schiera ogni giorno contro la violenza di genere, ma il 25 novembre diventa il momento per richiamare l'attenzione di tutti, affinché nessuno possa più fingere di non vedere. L'iniziativa, voluta e sostenuta dalla Direttrice del canale, l'antropologa Tiziana Ciavardini, nasce dalla consapevolezza che il racconto dei fatti non basta: serve un'informazione che prenda posizione, che protegga, che non tradisca le vittime. 🔗 Leggi su Iltempo.it
