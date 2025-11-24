Magia e superstizione | dal malocchio agli amuleti l’uomo alla ricerca del controllo sul destino

Controllare l’imprevedibile, deviare il destino o proteggersi dai malefici: da sempre l’uomo ha cercato di difendersi dalle forze misteriose ritenute capaci di intaccare la vita e persino la memoria. Questo affascinante tema è al centro del recente lavoro di Emanuela Bianchi, che racconta gli effetti di una cultura antropofagea le cui pratiche, per alcuni versi, si avvicinano a una forma di religione: atti votivi offerti per assicurarsi guarigioni, matrimoni felici o raccolti abbondanti. Dalle formule magiche tramandate dal nord al sud Italia e in tutta Europa, fino alla letteratura noir – con Edgar Allan Poe come esempio celebre – la magia continua a esercitare un fascino sorprendentemente persistente. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Magia e superstizione: dal malocchio agli amuleti, l’uomo alla ricerca del controllo sul destino

