L’ultimo atto del governatore della Campania De Luca | una querela a Ranucci per il servizio sulle liste d’attesa

L’ultimo atto del governatore della Campania Vincenzo De Luca prima di lasciare lo scranno è una querela a Sigfrido Ranucci e alla sua squadra di Report per il servizio sulle liste d’attesa della sanità campana. Non è un omonimo del Vincenzo De Luca che poche ore dopo la bomba davanti alla villetta di Ranucci gli espresse solidarietà, dichiarando che quell’attentato era “il segnale di un clima pesante del nostro paese”. È proprio lui. Il comunicato dell’ufficio stampa della Regione Campania che informa l’avvio dell’azione legale arriva a mezzogiorno, ad urne ancora aperte per scegliere il successore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’ultimo atto del governatore della Campania De Luca: una querela a Ranucci per il servizio sulle liste d’attesa

