L’ultimo abbraccio a Ornella Vanoni oggi i funerali in diretta tv

In 5mila al Piccolo di Milano. Beppe Sala: "Era la milanesità", le lacrime di Vittorio Feltri. Dove seguire i funerali L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - L’ultimo abbraccio a Ornella Vanoni, oggi i funerali in diretta tv

