Lucca è già Magico Natale Pista di pattinaggio e installazioni artistiche

Lucca, 24 novembre 2025 – Ancora luci, installazioni luminose artistiche e iniziative natalizie in centro, inaugurate dagli assessori Paola Granucci e Remo Santini. Ieri pomeriggio è stata la volta della pista di pattinaggio allestita davanti al Caffè delle Mura. Ad accogliere il pubblico, anche le amate mascotte di Frozen, Elsa e Anna, con la voce di Emanuela Gennai ad animare questi magici momenti. Poi la simbolica esibizione delle giovani atlete del Lucca Roller Club. Oltre agli istruttori, disponibili i simpatici pinguini tutor per i principianti, e la specialissima slitta pensata per chi ha bisogni speciali, garantendo un divertimento inclusivo per tutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lucca, è già Magico Natale. Pista di pattinaggio e installazioni artistiche

