L’oroscopo di martedì 25 novembre 2025 | tanto amore per Pesci e Cancro
Quanto amore nell'oroscopo di oggi martedì 25 novembre 2025 con la Venere in Scorpione sostenuta sia da Saturno sia da Giove. Il segno fortunato è la Bilancia e il segno sfortunato il Leone. 🔗 Leggi su Fanpage.it
