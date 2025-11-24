L’oroscopo di martedì 25 novembre 2025 | tanto amore per Pesci e Cancro

Fanpage.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quanto amore nell'oroscopo di oggi martedì 25 novembre 2025 con la Venere in Scorpione sostenuta sia da Saturno sia da Giove. Il segno fortunato è la Bilancia e il segno sfortunato il Leone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

