Lorenzo Fontana si complimenta con il neo governatore del Veneto

Padovaoggi.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Fontana, presidente della Camera dei deputati: «Rivolgo i miei complimenti e i migliori auguri di buon lavoro ai tre nuovi Presidenti di Veneto, Campania e Puglia, Alberto Stefani, Roberto Fico e Antonio Decaro. Ad Alberto, a cui mi unisce una lunga amicizia e che con soddisfazione ho. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

lorenzo fontana si complimenta con il neo governatore del veneto

© Padovaoggi.it - Lorenzo Fontana si complimenta con il neo governatore del Veneto

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La Camera di Lorenzo Fontana. Chiude i lavori ma fa infuriare la Lega e FdI (non informati) - Accusato di farsi blandire dell'opposizione, fa chiudere i lavori dopo il voto sulla riforma della giustizia, ma il capogruppo Lega sbotta perché non coinvolto nella decisione Roma. ilfoglio.it scrive

Lorenzo Fontana: Battaglia contro dipendenze una delle sfide più complesse del nostro tempo - (Agenzia Vista) Roma, 08 novembre 2025 "La battaglia contro le dipendenze è una delle sfide più complesse del nostro tempo. Come scrive notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Lorenzo Fontana Complimenta Neo