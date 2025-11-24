Look retrò senza rinunce audio Scopri la gamma Philips Century ispirata ai grandi del passato
Cuffie, giradischi e radio portatili ispirati al design "di una volta" ma con il cuore moderno. L'anima di ieri e la tecnologia di oggi per festeggiare i 100 anni di Philips Sound. 🔗 Leggi su Dday.it
