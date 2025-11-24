Londra alla Kenwood House la magia di Peter Pan | le immagini dello spettacolare gioco di luci
Spirali di luce incantano i sensi nel parco della Kenwood House di Londra, dove un nuovo percorso all’aperto porta i visitatori nel mondo fantastico di Neverland. Sentieri costeggiano una vasta area verde nel nord di Londra e guidano i visitatori non solo attraverso la tenuta storica, ma anche attraverso il mondo immaginario di Peter Pan, creato oltre 100 anni fa dallo scrittore J.M. Barrie. Neverland, il mondo fantastico di Peter Pan, Campanellino e Capitan Uncino, è qui ricreato in un percorso di luci, proiezioni e sculture. Il viaggio inizia nella Londra di inizio secolo di Barrie, resa con delicati contorni di luce tra gli alberi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
