L’ondata polare è passata il maltempo no Bizze del meteo in Toscana
Firenze, 24 novembre 2025 – Un weekend di pieno inverno, con temperature fino a meno dieci sulla montagna pistoiese e comunque tutto il territorio regionale (escluse le località marine) che è finito sottozero. Ma in Toscana l’ondata polare è passata e già da oggi le temperature sono date in aumento. Aumento che tuttavia porta anche pioggia a tratti molto forte. L’allerta meteo. Infatti per lunedì 24 novembre è prevista una allerta meteo gialla con piogge e temporali in arrivo su tutta la Toscana. Una nuova perturbazione interessa la regione con piogge anche molto abbondanti in arrivo specie sul versante nord ovest. 🔗 Leggi su Lanazione.it
