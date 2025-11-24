L' omaggio di Arisa a Ornella Vanoni è da brividi Il video emozionante

Ospite di Vanity Fair Stories, lo scorso 22 novembre, Arisa ha reso omaggio a Ornella Vanoni, la compianta artista (oggi si terranno i funerali). La cantautrice 43enne ha interpretato “L'Appuntamento” ("Lo faccio con grande umiltà e con un forte abbraccio per un amore che non finisce mai, riposa. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - L'omaggio di Arisa a Ornella Vanoni è da brividi. Il video emozionante

