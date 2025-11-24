L' occhio della madre la carrozzella col bambino La corazzata Potemkin a Cinemazero

Martedì 25 novembre alle 20.45 la Storia del Cinema è di casa a Cinermazero grazie alla proiezione de La corazzata Potëmkin, capolavoro assoluto di Sergej M.?jzenštejn, in occasione delle Serate del cinema muto - Capolavori centenari. L’appuntamento nasce dalla collaborazione con Le Giornate del. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - "L'occhio della madre, la carrozzella col bambino", La corazzata Potemkin a Cinemazero

Contenuti che potrebbero interessarti

"Il montaggio analogico... " "L'occhio della madre..." "La carrozzina..." Poi arriva il puccettone, e i suoi 92 minuti di applausi! Stasera in prima serata su Cine34 "Il secondo tragico #Fantozzi" #fblifestyle #remember8090 - facebook.com Vai su Facebook

Bambino di Gaza, tolta dopo oltre 2 mesi la scheggia di una bomba dall'occhio con un intervento di 7 ore - Lungo e delicato è stato l’intervento chirurgico che ha subìto il bambino palestinese di 7 anni trasferito il 1° luglio dall’ospedale di Padova all’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ... Come scrive corrieredelveneto.corriere.it