BARI - “Il dato che sta emergendo dalle urne credo sia un dato abbastanza consolidato. Prendo atto della scelta degli elettori pugliesi, faccio i miei complimenti all'onorevole Antonio Decaro che diventerà il prossimo governatore della Regione Puglia”. Sono queste le prime parole del candidato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Lobuono ammette la sconfitta: “Ho dato tutto, prendo atto della scelta dei pugliesi”