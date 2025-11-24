Lobuono ammette la sconfitta | Ho dato tutto prendo atto della scelta dei pugliesi

Lecceprima.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BARI - “Il dato che sta emergendo dalle urne credo sia un dato abbastanza consolidato. Prendo atto della scelta degli elettori pugliesi, faccio i miei complimenti all'onorevole Antonio Decaro che diventerà il prossimo governatore della Regione Puglia”. Sono queste le prime parole del candidato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

lobuono ammette la sconfitta ho dato tutto prendo atto della scelta dei pugliesi

© Lecceprima.it - Lobuono ammette la sconfitta: “Ho dato tutto, prendo atto della scelta dei pugliesi”

News recenti che potrebbero piacerti

lobuono ammette sconfitta hoLobuono ammette la sconfitta alle urne in Puglia: «Ho già telefonato a Decaro per complimentarmi» - «Avevo contro uno sfidante di livello altissimo, che da 20 anni fa politica. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

lobuono ammette sconfitta hoLobuono ammette sconfitta, 'ho fatto i complimenti a Decaro' - Prendo atto della scelta degli elettori pugliesi, faccio i miei complimenti all'onorevole Antoni ... Riporta msn.com

lobuono ammette sconfitta hoLobuono: “Buon lavoro a Decaro, allarmante il dato dell’affluenza” - Il candidato del centrodestra ha ammesso la sconfitta e telefonato al nuovo presidente della Regione per complimentarsi ... Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Lobuono Ammette Sconfitta Ho