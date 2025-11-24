Lobuono ammette la sconfitta | Ho dato tutto prendo atto della scelta dei pugliesi
BARI - “Il dato che sta emergendo dalle urne credo sia un dato abbastanza consolidato. Prendo atto della scelta degli elettori pugliesi, faccio i miei complimenti all'onorevole Antonio Decaro che diventerà il prossimo governatore della Regione Puglia”. Sono queste le prime parole del candidato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
