Lo super bowl shuffle come i chicago bears del 85 hanno rivoluzionato musica e football
il fenomeno culturale degli anni ’80: il ‘Super Bowl Shuffle’ dei chicago bears. Nel dicembre del 1985, a un giorno dalla sconfitta subita dai chicago bears nella loro prima partita della stagione, si verificò un evento senza precedenti nella storia della National Football League. Per la prima volta, una squadra di football americana registrò una canzone rap, accompagnata da una coreografia e da un video musicale, che riscosse un notevole successo. La particolare vicenda ha lasciato un’impronta significativa nel panorama sportivo e musicale di quegli anni, segnando un momento di fusione tra il mondo dello sport e quello della cultura pop. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
