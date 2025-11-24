Lo Stato delle Cose stasera faccia a faccia tra Santoro e Vespa | anticipazioni del 24 novembre 2025

Questa sera, lunedì 24 novembre, alle 21:20 su Rai 3, torna Lo Stato delle Cose, il programma di Rai Approfondimento condotto da Massimo Giletti. In questa nuova puntata, che si annuncia tra le più attese della stagione, il talk intreccia politica, cronaca nera e inchieste su temi esplosivi: dal faccia a faccia tra Michele Santoro e Bruno Vespa ai nuovi interrogativi sui casi Garlasco ed Emanuela Orlandi, fino agli sviluppi sull’inchiesta riguardante la società “Mondello Italo Belga”. Indice. Orario e dove vedere Lo Stato delle Cose stasera. Santoro e Vespa, faccia a faccia sull’attualità politica. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

