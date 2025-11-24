Livorno Labubu contraffatti | le immagini del maxi sequestro a Cecina e Pisa

I finanzieri della compagnia di Cecina ( Livorno ), nell’ambito di attività volte alla tutela della sicurezza dei prodotti, al contrasto della contraffazione e dei segni distintivi, hanno sequestrato oltre 8.000 giocattoli contraffatti, di cui oltre 2000 famosi e costosi peluche Labubu. Nel mondo del gioco e della moda, i peluche Labubu sono ormai diventati una vera tendenza, tanto da aver generato un mercato di nicchia in cui i pupazzi originali sono rarissimi da trovare in negozi fisici e online solo su siti certificati. Le attività volte al controllo economico del territorio hanno permesso di individuare un esercizio commerciale a Cecina che esponeva per la vendita i Labubu carenti dei segni distintivi, a prezzi irrisori e con fattura che destava sospetti circa l’originalità del pezzo e la liceità alla vendita. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Livorno, Labubu contraffatti: le immagini del maxi sequestro a Cecina e Pisa

