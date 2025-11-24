Liverpool-PSV Champions League 26-11-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Il Liverpool sta attraversando uno dei periodi più complicati degli ultimi anni ma la crisi non riguarda il percorso in Champions League, dove i Reds procedono spediti. La formazione di Arne Slot ospita quindi il PSV Eindhoven ad Anfield Road per la quinta partita del girone dopo aver già totalizzato 9 punti nelle quattro gare . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Liverpool-PSV (Champions League, 26-11-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

