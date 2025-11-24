Liverpool fiducia a tempo per Slot | risultati disastrosi e mercato da incubo

Arne Slot rimane sulla panchina del Liverpool. Per ora. Nonostante la sconfitta casalinga per 3-0 contro il Nottingham Forest, squadra costruita per lottare per la salvezza, la proprietà ha scelto di non cambiare guida tecnica, affidandogli ancora la gestione di un gruppo in piena tempesta. Una conferma che suona più come un ultimatum: secondo la stampa inglese, l’allenatore olandese ha tempo fino a Natale per rimettere in carreggiata la stagione in Premier League e Champions League. Oltre quella soglia, l’esonero diventerebbe inevitabile. È un ribaltamento quasi grottesco rispetto a un anno fa, quando Slot aveva guidato il Liverpool al titolo giocando uno dei calci più brillanti d’Europa. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Liverpool, fiducia a tempo per Slot: risultati disastrosi e mercato da incubo

Scopri altri approfondimenti

Oggi il Liverpool ha realizzato l’ennesimo disastro della sua stagione perdendo 0-3 in casa contro il Nottingham e sprofondando all’11esimo posto in classifica. Ma non è questo quello su cui vogliamo soffermarci. Mentre voi eravate, colpevolmente, impegnati - facebook.com Vai su Facebook

E' il peggiore Liverpool degli ultimi 10 anni: Isak flop, ma Slot resta al suo posto - 0 contro il Nottingham Forest, costruito per lottare per la salvezza. Riporta msn.com

Tracollo Liverpool, Slot ci mette la faccia: "Quanto è brutto, ko difficile da misurare" - È difficile da misurare, ma ovviamente è stato pessimo. Scrive msn.com

Liverpool, niente City per Isak? Slot: "Sta recuperando, serve ancora un po' di tempo" - Si avvicina per il Liverpool una partita cruciale, a Manchester contro il City di Guardiola. Da tuttomercatoweb.com