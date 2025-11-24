LIVE Sassuolo-Pisa 1-1 | gol di Nzola e Matic Giallo a Walukiewicz per fallo su Angori

Gazzetta.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo 5" fallo di Condé su Traorè e penalty per il vantaggio dei toscani, subito raggiunti con un gran gol del serbo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

live sassuolo pisa 1 1 gol di nzola e matic giallo a walukiewicz per fallo su angori

© Gazzetta.it - LIVE Sassuolo-Pisa 1-1: gol di Nzola e Matic. Giallo a Walukiewicz per fallo su Angori

Scopri altri approfondimenti

live sassuolo pisa 1LIVE Sassuolo-Pisa 1-1 Serie A 2025/2026: Pisa Sfiora Il Gol Di Testa - Pisa: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Scrive sport.virgilio.it

live sassuolo pisa 1Sassuolo-Pisa: orario, formazioni ufficiali e dove vedere in diretta tv e streaming la Serie A - 45 a Reggio Emilia e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn. Segnala tuttosport.com

live sassuolo pisa 1Sassuolo-Pisa LIVE, formazioni ufficiali: Grosso sceglie Fadera, c'è Tramoni dal 1' - Sassuolo e Pisa chiudono la 12ª giornata della Serie A 2025/26 nel posticipo del monday night. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Live Sassuolo Pisa 1